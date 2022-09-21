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Ночной удар по Харькову: мэр показал последствия

В доме, в котором от удара оккупантов были заблокированы люди, сотрудники ГСЧС спасли 10 человек.
Ночной удар по Харькову: мэр показал последствия
Последствия обстрела Харькова / t.me/ihor_terekhov

В результате ночного вражеского обстрела Харькова пострадал один человек. Об этом сообщает мэр Игорь Терехов.

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Сообщается, что в Холодногорском районе в доме, в котором от удара оккупантов были заблокированы люди, сотрудники ГСЧС спасли 10 человек. Также раненый есть по другому адресу.

Мэр сообщил, в обоих зданиях разрушены крыши, верхние этажи и лестничные клетки.

Ранее Зеленский отреагировал на "референдумы" оккупантов. Оккупанты объявили о намерении провести псевдореферендумы о присоединении к России с 23 по 27 сентября в ОРДЛО, а также на захваченных территориях Запорожской и Херсонской областей.

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