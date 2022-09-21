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РФ уже потеряла в войне свыше 55 тысяч человек

Наибольшие потери за прошедшие сутки противник понес на Донецком направлении, сообщают в Генштабе ВСУ.
РФ уже потеряла в войне свыше 55 тысяч человек
Иллюстративное фото / Генштаб ВСУ

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 21 сентября ориентировочно составили около 55 110 (+300 - за минувшие сутки) человек. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Российская армия за это время потеряла:

  • танков - 2227 (+11),
  • боевых бронированных машин - 4748 (+24),
  • артиллерийских систем - 1340 (+17),
  • РСЗО - 318 (+0),
  • средств ПВО - 168 (+0),
  • самолетов - 253 (+1),
  • вертолетов - 217 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 932 (+7),
  • крылатых ракет - 239 (+0)
  • кораблей /катеров 15 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3610 (+23),
  • специальной техники - 125 (+0).

В Генштабе сообщили, что наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.

Ранее Зеленский отреагировал на "референдумы" оккупантов. Оккупанты объявили о намерении провести псевдореферендумы о присоединении к России с 23 по 27 сентября в ОРДЛО, а также на захваченных территориях Запорожской и Херсонской областей.

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