Подоляк высмеял мобилизацию в РФ

На 210-й день “трехдневной войны”, идущей по плану, Россия начала мобилизацию

Рядовые россияне, мечтающие об уничтожении Украины, получили мобилизацию и угрозы тюрьмой за отказ воевать. Об этом написал в твиттер советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк после объявления мобилизации в РФ.

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“Шел 210-й день “трехдневной войны”. Россияне, требовавшие уничтожить Украину, в итоге получили мобилизацию, закрытые границы, блокировку банковских счетов, тюрьму за дезертирство, спецотряды для “опущенных” в ЧВК”, – написал он.

По мнению Подоляка, всё это указывает на тот факт, что у жизни имеется прекрасное чувство юмора.

“Все еще идет по плану, не правда ли?” – написал советник.

Напомним, Путин объявил частичную мобилизацию в России. Президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о частичной мобилизации.

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