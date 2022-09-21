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Путин объявил частичную мобилизацию в России

Президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о частичной мобилизации.
Путин объявил частичную мобилизацию в России
Владимир Путин / EPA / UPG

Президент России Владимир Путин сообщил, что указ о частичной мобилизации уже подписан. В своем обращении он сообщил, что такие действия предпринимаются для защиты России. Об этом сообщают российские РИА Новости. 

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"Для защиты России, ее суверенитета и целостности считаю необходимым поддержать предложение о проведении частичной мобилизации."- сообщил Путин. 

Путин подчеркнул, что мобилизационные мероприятия начнутся сегодня, а призыву будут подлежать только граждане, находящиеся в запасе, они будут проходить дополнительную подготовку с учетом опыта "спецоперации". 

Он добавил, что мобилизованные лица, участвующие в спецоперации, получат выплаты и статус военнослужащих, проходящих службу по контракту. 

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Напомним, в Эстонии сообщили, как мир отреагирует на псевдореферендумы. Запланированные россиянами псевдорефрендумы на временно оккупированных территориях сведут на нет дипломатию, считают политики.

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