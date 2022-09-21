Это не блеф: Путин пригрозил применить ядерное оружие

Кремль готов к ядерной войне “при угрозе своей территориальной целостности”

В случае угрозы своей территориальной целостности Россия применит все имеющиеся у нее средства. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в своем утреннем выступлении, недвусмысленно намекнув на ядерное оружие.

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"Уже не таясь говорят, что РФ должна быть всеми силами разгромлена на поле боя, с последующим лишением политического, экономического, культурного суверенитета. В ход пошел и ядерный шантаж”, – заявил Путин.

В этом контексте он обвинил Запад в том, что тот якобы поощряет Украину обстреливать ЗАЭС. Также, по словам Путина, некоторые высокопоставленные политики на Западе высказываются о возможности применения ядерного оружия против РФ.

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"Тем кто позволяет себе такие выражения, хочу напомнить, что наша страна также располагает различными системами поражения и по отдельным компонентам более современными чем у стран НАТО. При угрозе своей территориальной целостности Россия использует все имеющиеся средства, это не блеф", – заявил он.

Напомним, сегодня Путин выступил с обращением к россиянам и объявил частичную мобилизацию в России. По его словам, это нужно для защиты РФ.

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