Украинский народ превратили в пушечное мясо – Путин

Хозяин Кремля уверен, что это Запад развязал войну на Донбассе

Запад превратил украинский народ в пушечное мясо, развязав войну в 2014 году. Поэтому Россия намерена взять под свою защиту захваченные украинские территории. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в своем обращении к россиянам.

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По его словам, Запад поставил себе целью ослабить, разобщить и уничтожить Россию. В этом контексте он упомянул “поощрение банд международных террористов на Кавказе”, расширение НАТО на восток и “тотальную русофобию”.

Путин уверен, что Запад “десятилетиями целенаправленно взращивал ненависть к России” в Украине, которую, по его мнению, хотели превратить в “антироссийский плацдарм”.

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“А сам украинский народ превратили в пушечное мясо и толкнули на войну с нашей страной, развязав её – эту войну – ещё в 2014 году, используя вооружённые силы против гражданского населения, организовав геноцид, блокаду, террор в отношении людей, которые отказались признать власть, возникшую на Украине в результате госпереворота”, – заявил Путин.

Хозяин Кремля также заявил, что по всей Украине якобы “самым жестким образом усилен режим репрессий”, а “политика запугивания, террор, насилия принимает все более страшные варварские формы”.

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Путин уверен, что “исторические земли Новороссии” и другие “освобожденные” территории Украины не хотят жить под “игом неонацистского режима”.

“Мы не имеем права отдать близких нам людей на растерзание палача, не можем не откликнуться на их стремления самим определять свое будущее”, – заявил Путин.

Напомним, Путин пригрозил применить ядерное оружие и заверил, что это не блеф. Кремль готов к ядерной войне “при угрозе своей территориальной целостности”.

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