Арестович объяснил мобилизацию в РФ: Потери зашкаливают

Советник Офиса президента считает, что общее количество убитых и раненых оккупантов уже точно превысило 100 тысяч человек.

Объявление в РФ мобилизации свидетельствует о зашкваливающих потерях среди оккупантов. Об этом сообщает советник Офиса президента Украины Алексей Арестович.

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По его мнению, общее количество потерь оккупантов убитыми и ранеными уже точно превысило 100 тысяч человек.

"Потери российской армии не просто огромные, а зашкаливающие. Свыше 100 тысяч убитыми и ранеными, скорее - под 150", - пишет Арестович.

Также он озвучил свою версию по поводу частичной мобилизации.

"Частичная, потому, что они понимают - у них нет потенциала для создания новых соединений. Резервисты пойдут на пополнение уже существующих", - отметил он.

План по мобилизации в 300 тысяч человек Арестович тоже объяснил "на пальцах".

"Двойной комплект набирается потому, что следующие 150 они уже мысленно списали. Как хорошо быть россиянином при Путине", - отметил советник ОП.

Ранее Путин объявил частичную мобилизацию в России. В своем обращении он сообщил, что такие действия предпринимаются для защиты РФ.