Данилов о мобилизации в РФ: Программа утилизации

Секретарь СНБО описал маршрут мобилизованных россиян: украинский фронт - ликвидация - "Белая Лада".

Объявленная Путиным "частичная мобилизация" является программой утилизации россиян. Об этом заявил глава СНБО Алексей Данилов.

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"Относительно последних заявлений. План путина "Бермудский треугольник" - комплексная программа утилизации россиян: уклонение от мобилизации - тюрьма - ЧВК Вагнер. Далее: украинский фронт - ликвидация - "Белая Лада", - написал Данилов.

Щодо останніх заяв. План путіна «Бермудський трикутник» – комплексна програма утилізації росіян: ухилення від мобілізації – в’язниця – пвк «вагнер». Далі: український фронт – ліквідація – «Біла лада». — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) September 21, 2022

Ранее Путин объявил частичную мобилизацию в России. В своем обращении он сообщил, что такие действия предпринимаются для защиты РФ.