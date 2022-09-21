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Данилов о мобилизации в РФ: Программа утилизации

Секретарь СНБО описал маршрут мобилизованных россиян: украинский фронт - ликвидация - "Белая Лада".
Данилов о мобилизации в РФ: Программа утилизации
Глава СНБО Алексей Данилов / СНБО

Объявленная Путиным "частичная мобилизация" является программой утилизации россиян. Об этом заявил глава СНБО Алексей Данилов.

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"Относительно последних заявлений. План путина "Бермудский треугольник" - комплексная программа утилизации россиян: уклонение от мобилизации - тюрьма - ЧВК Вагнер. Далее: украинский фронт - ликвидация - "Белая Лада", - написал Данилов.

Ранее Путин объявил частичную мобилизацию в России. В своем обращении он сообщил, что такие действия предпринимаются для защиты РФ. 

 

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