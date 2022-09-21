РФ стреляет по дамбе Печенежского водохранилища
Местные власти сообщают, что есть угроза разрушения дамбы, и может возникнуть чрезвычайная ситуация.
Оккупанты бьют по дамбе Печенежского водохранилища возле Харькова, что может вызвать чрезвычайную ситуацию. Об этом сообщает местный поселковый совет.
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Сообщается, что существует угроза разрушения дамбы, и может возникнуть ЧС "вследствие катастрофического затопления территорий вниз по течению".
Местных жителей призывают эвакуироваться из зоны подтопления в случае тревоги, указывая конкретные места эвакуации.
Ранее Путин объявил частичную мобилизацию в России. В своем обращении он сообщил, что такие действия предпринимаются для защиты РФ.
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