РФ стреляет по дамбе Печенежского водохранилища

Местные власти сообщают, что есть угроза разрушения дамбы, и может возникнуть чрезвычайная ситуация.

Оккупанты бьют по дамбе Печенежского водохранилища возле Харькова, что может вызвать чрезвычайную ситуацию. Об этом сообщает местный поселковый совет.

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Сообщается, что существует угроза разрушения дамбы, и может возникнуть ЧС "вследствие катастрофического затопления территорий вниз по течению".

Местных жителей призывают эвакуироваться из зоны подтопления в случае тревоги, указывая конкретные места эвакуации.

Ранее Путин объявил частичную мобилизацию в России. В своем обращении он сообщил, что такие действия предпринимаются для защиты РФ.