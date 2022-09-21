Из портов Одессы вышло еще восемь судов с зерном
В общей сложности из украинских портов вышли 185 судов по продовольствию в страны Азии, Европы и Африки.
Из украинских портов вышли еще восемь судов со 170,3 тыс. тонн агропродукции. Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.
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В публикации сообщается, что:
- от причалов Одесского порта отошли балкеры DS MANATEE, SEA INSPIRATION, NIZAR;
- из порта Черноморска - SWIMMER, CENK M;
- из порта Пивденный - корабли MED ISLAND, BRIGHT STAR, LEONORA VICTORY.
"С момента выхода первого судна с украинским продовольствием экспортировано 4,27 млн. тонн агропродукции. Всего из украинских портов вышли 185 судов по продовольствию в страны Азии, Европы и Африки", - говорится в сообщении.
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