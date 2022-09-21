СБУ подозревает двух псевдоминистров в коллаборационной деятельности

Уведомлены о подозрении так называемые "министр внутренней политики, информации и связи" и "министр сельского хозяйства".

СБУ задокументировала преступную деятельность еще двух руководителей временно оккупированного Крыма. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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"Оба коллаборанта входят в ближайшее окружение Аксенова и занимаются активной поддержкой вооруженной агрессии России против нашего государства. На "министерские" должности их назначили после начала полномасштабного вторжения РФ. Установлено, что злоумышленники имеют отношение к незаконному вывозу украинского зерна с временно оккупированной территории юга Украины, а также навязыванию прокремлевской пропаганды местным жителям", - говорится в сообщении.

Также коллаборанты призвали людей вступать в ряды псевдогосударственных образований и российских оккупационных группировок.

Ранее Путин объявил частичную мобилизацию в России. В своем обращении он сообщил, что такие действия предпринимаются для защиты РФ.