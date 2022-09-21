Жителей Мариуполя призывают не участвовать в псевдореферендуме

Жителей Мариуполя призвали не участвовать в "референдуме", ведь результаты уже известны заранее, а личные данные людей могут использовать для дальнейших манипуляций и мобилизации.

Из-за успешного контрнаступления украинских сил, оккупанты начали паниковать и спешить с проведением так называемых "референдумов" во временно оккупированном Мариуполе. В Мариупольском городском совете призвали не участвовать в псевдореферендуме.

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"Результаты уже известны заранее, потому что о свободе выбора речь не идет.", отметили в сообщении.

В горсовете напомнили, что в 2014 году в Мариуполе уже пытались провести "референдум".

"Но это ничего не дало, Мариуполь освободили от бандитских формирований так называемых днр. В город вернулся флаг Украины и Мариуполь стал развиваться. Сейчас уже во второй раз российские оккупанты планируют организовать в Мариуполе быстрый референдум под дулом автомата, несмотря на боевые действия, нарушая все существующие нормы демократического и международного права. Как в тот раз, так и сейчас результаты фейковых референдумов ничего не изменит. Мариуполь - это Украина, был, есть и будет!" - указано в сообщении.

В горсовете напомнили, что согласно статье 111-1 за коллаборационизм предусмотрена уголовная ответственность.

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Мариупольцев призвали не участвовать в псевдореферендуме, ведь личные данные могут использоваться для дальнейших манипуляций и мобилизации.

Напомним, из портов Одессы вышло еще восемь судов с зерном. Всего из украинских портов вышли 185 судов с продовольствием в страны Азии, Европы и Африки.