Буду самой большой подругой Украины - Лиз Трасс

На встрече в Нью-Йорке с первой леди Еленой Зеленской, премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что "Британия будет оставаться с Украиной столько, сколько будет нужно".

Первая леди Елена Зеленская встретилась с новым премьер-министром Великобритании Лиз Трасс 77-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Они обсудили последствия российской оккупации и совершенные россиянами преступления против человечества, а также о необходимости и дальше помогать Украине. Об этом сообщила Елена Зеленская в своем Telegram.

"Как Премьер-министр Великобритании я буду самой большой подругой Украины. Мы не остановимся, пока вы не победите. Путин потерпит неудачу в Украине, потерпит стратегическое поражение. Великобритания будет оставаться с Украиной столько, сколько потребуется.", - процитировала слова новой главы правительства Великобритании Лиз Трасс первая леди.

Елена Зеленская выразила благодарность от всего народа Украины за поддержку от Великобритании за все месяцы противостояния агрессору.

"Поговорили о необходимости и дальше помогать Украине, в частности вооружением.", добавила первая леди.

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В публикации она поделилась тем, что обсуждали последствия российской оккупации и военные преступления, которые нарушают гуманитарные права.

"Вместе с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и постоянным представителем Украины при ООН Сергеем Кислицей обсудили с госпожой Премьер-министром ужасные последствия российской оккупации: принудительную депортацию украинских детей, страшные фильтрационные лагеря, совершенные россиянами преступления против человечности, которым нет оправдания. Это - грубое нарушение международного гуманитарного права и военное преступление.", - написала Елена Зеленская.

Лиз Трасс и Елена Зеленская / Telegram

Первая леди добавила, что правительство страны уже думает о восстановлении Украины, поэтому призвала Британию присоединиться к Fast Recovery Plan и способствовать восстановлению.

"Верю, что принципиальная позиция Великобритании и госпожи Лиз Трасс поможет нам остановить геноцид украинцев и наказать виновных.", - подытожила Елена Зеленская.

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Напомним, жителей Мариуполя призывают не участвовать в псевдореферендуме. Жителей Мариуполя призвали не участвовать в "референдуме", ведь результаты уже известны заранее, а личные данные людей могут использовать для дальнейших манипуляций и мобилизации.