Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

Буду самой большой подругой Украины - Лиз Трасс

На встрече в Нью-Йорке с первой леди Еленой Зеленской, премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что "Британия будет оставаться с Украиной столько, сколько будет нужно".
Буду самой большой подругой Украины - Лиз Трасс
Лиз Трасс и Елена Зеленская / Telegram

Первая леди Елена Зеленская встретилась с новым премьер-министром Великобритании Лиз Трасс 77-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Они обсудили последствия российской оккупации и совершенные россиянами преступления против человечества, а также о необходимости и дальше помогать Украине. Об этом сообщила Елена Зеленская в своем Telegram

"Как Премьер-министр Великобритании я буду самой большой подругой Украины. Мы не остановимся, пока вы не победите. Путин потерпит неудачу в Украине, потерпит стратегическое поражение. Великобритания будет оставаться с Украиной столько, сколько потребуется.", - процитировала слова новой главы правительства Великобритании Лиз Трасс первая леди. 

Елена Зеленская выразила благодарность от всего народа Украины за поддержку от Великобритании за все месяцы противостояния агрессору. 

"Поговорили о необходимости и дальше помогать Украине, в частности вооружением.", добавила первая леди. 

Читайте также: Подоляк высмеял мобилизацию в РФ

В публикации она поделилась тем, что обсуждали последствия российской оккупации и военные преступления, которые нарушают гуманитарные права. 

"Вместе с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и постоянным представителем Украины при ООН Сергеем Кислицей обсудили с госпожой Премьер-министром ужасные последствия российской оккупации: принудительную депортацию украинских детей, страшные фильтрационные лагеря, совершенные россиянами преступления против человечности, которым нет оправдания. Это - грубое нарушение международного гуманитарного права и военное преступление.", - написала Елена Зеленская. 

Лиз Трасс и Елена Зеленская / Telegram
Лиз Трасс и Елена Зеленская / Telegram

Первая леди добавила, что правительство страны уже думает о восстановлении Украины, поэтому призвала Британию присоединиться к Fast Recovery Plan и способствовать восстановлению.

"Верю, что принципиальная позиция Великобритании и госпожи Лиз Трасс поможет нам остановить геноцид украинцев и наказать виновных.", - подытожила Елена Зеленская. 

Читайте также: Появились фото последствий ночных обстрелов Донетчины

Напомним, жителей Мариуполя призывают не участвовать в псевдореферендуме. Жителей Мариуполя призвали не участвовать в "референдуме", ведь результаты уже известны заранее, а личные данные людей могут использовать для дальнейших манипуляций и мобилизации.

 

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри "Новости bigmir)net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK