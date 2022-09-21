Путин проявил неуважение к странам, которые призывали к дипломатии - Кулеба

Дмитрий Кулеба прокомментировал частичную мобилизацию, которую объявил президент России Владимир Путин "полным неуважением" к странам, которые призывали к дипломатии и прекращению войны против Украины.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин проявил неуважение к странам, которые призывали к дипломатии и прекращению войны России против Украины. Об этом он написал в своем Twitter.

"Путин продемонстрировал полное неуважение к Китаю, Индии, Мексике, Турции, другим странам Азии, Африки, Ближнего Востока, Латинской Америки, которые призывали к дипломатии и прекращению войны России против Украины. Он хочет бросить еще больше людей в пламя войны, в которой он не имеет никаких шансов победить.", - заявил Кулеба.

Напомним, 21 сентября Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Путин отметил, что мобилизационные мероприятия начнутся сегодня, а призыву будут подлежать только граждане, находящиеся в запасе, они будут проходить дополнительную подготовку с учетом опыта "спецоперации".

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Ранее сообщалось, что Патриарх РПЦ Кирилл призвал не считать украинцев врагами. Он сообщил, что украинский народ пытаются переформатировать и сделать враждебным по отношению к России.