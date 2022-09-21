Зеленский назначил военного мэра Херсона

Избранный мэр Херсона был похищен оккупантами еще в июне

Президент Владимир Зеленский назначил начальника Херсонской городской военной администрации. Этот пост заняла секретарь Херсонского городского совета Галина Луговая. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы государства.

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"Назначить Луговую Галину Леонидовну начальником Херсонской городской военной администрации Херсонского района Херсонской области", – говорится в тексте.

Для справки. Галина Луговая родилась в 1976 г. в пригороде Херсона – Антоновке. Долгое время работала педагогом, а в 2015 году пошла в политику. В 2020 году прошла в Херсонский горсовет от политической партии Игоря Колыхаева "Нам здесь жить". Получила должность секретаря Херсонского городского совета.

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После того, как в конце июня этого года российский оккупанты похитили законно избранного мэра Херсона Игоря Колыхаева, отказавшегося идти на сотрудничество с агрессором, Луговая взяла на себя обязанности городского головы Херсона.

Напомним, Зеленский считает, что миф о мощности армии РФ развенчан. Как только Украина получила то, что ей действительно могло помочь, она сразу показала результат – деоккупацию Харьковской области.

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