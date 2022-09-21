В Тернополе вернули масочный режим

Украина постепенно возвращается к карантину, но на уровне отдельных регионов

В Тернополе с четверга, 22 сентября, власти возвращают масочный режим из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает Тернопольский городской совет.

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Отмечается, что городской штаб по вопросам медико-биологической чрезвычайной ситуации собрался на заседание и постановил возвращение масочного режима.

Теперь жители Тернополя снова должны надевать маски в местах массового скопления людей, общественном транспорте, торгово-развлекательных центрах, магазинах, учреждениях культуры, религиозных учреждениях.

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При совершении религиозных обрядов теперь обязательно использование только одноразовой посуды, либо средств дезинфекции литургической посуды.

Учебным заведениям рекомендовано самостоятельно определять необходимость введения масочного режима.

Напомним, ранее о возможном возвращении карантина на уровне регионов заявили в Минздраве. Общенациональный карантин пока возвращать не будут.

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