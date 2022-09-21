В Тернополе вернули масочный режим
В Тернополе с четверга, 22 сентября, власти возвращают масочный режим из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает Тернопольский городской совет.
Читайте также: Украина получит от Польши миллион COVID-вакцин
Отмечается, что городской штаб по вопросам медико-биологической чрезвычайной ситуации собрался на заседание и постановил возвращение масочного режима.
Теперь жители Тернополя снова должны надевать маски в местах массового скопления людей, общественном транспорте, торгово-развлекательных центрах, магазинах, учреждениях культуры, религиозных учреждениях.
Читайте также: COVID-19 возвращается в Украину: в Минздраве поделились статистикой
При совершении религиозных обрядов теперь обязательно использование только одноразовой посуды, либо средств дезинфекции литургической посуды.
Учебным заведениям рекомендовано самостоятельно определять необходимость введения масочного режима.
Напомним, ранее о возможном возвращении карантина на уровне регионов заявили в Минздраве. Общенациональный карантин пока возвращать не будут.
Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.