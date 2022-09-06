COVID-19 возвращается в Украину: в Минздраве поделились статистикой

В Минздраве Украины начали публиковать данные о заболеваемости COVID-19 и кампании по вакцинации.

В Минздраве сообщили, что каждую неделю будут публиковать основные цифры по выявленным случаям заболеваемости. Как объяснили в Министерстве, статистику возобновляют из-за роста количества выявленных случаев заболевания и важности подготовки к новому эпидемическому сезону.

В Минздраве опубликовали данные за период с 29 августа по 4 сентября.

По данным, всего было зафиксировано 16 155 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 2024, медработников – 377).

Сообщается, что против коронавируса вакцинировались 50 055 человек. Из всех проведенных прививок 30,8% составляют первые дозы, 8,2% – вторые дозы, 57,6% – первые бустерные дозы, 3,4% – вторые бустерные дозы.

В Минздраве сообщили и следующие данные:

госпитализировано – 3 868 человек,

летальных исходов – 44,

выздоровело – 7 964 человека.

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Также напомнили, что за все время пандемии в Украине:

заболело – 5 072 533 человека,

выздоровело – 4 935 472 человека,

летальных исходов – 108 885,

проведены тестирования (методом ПЦР и экспресс) – 31 663 994.

С начала вакцинальной кампании привито 16 038 746 человек, из них две дозы получили 15 295 160 человек, первую бустерную дозу - 2 009 824 человека, вторую бустерную дозу - 16 795 человек.

В Минздраве отметили, что почти 744 тысячи человек не получили вторую дозу, а около 13,3 млн – первую бустерную дозу.

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Также в Министерстве напомнили, что следует защитить себя перед традиционным ростом количества случаев заболевания и вакцинироваться, ведь это единственный эффективный способ снизить риски госпитализации и смерти вследствие коронавирусной болезни.

Напомним, РФ пытается купить у КНДР миллионы снарядов. Кремль находится в отчаянии, на что указывают закупки оружия в Иране и КНДР.