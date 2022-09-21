Спали по очереди, потому что места не было: в Купянске обнаружили пыточную

На Харьковщине нашли очередной пыточную, где удерживали 20 человек в одной камере. Пострадавшим приходилось спать по очереди, ведь места не было.

Прокуроры Купянской окружной прокуратуры Харьковской области совместно с правоохранителями провели осмотр пыточной, которую обустроила российская армия. Оккупанты обустроили пыточную в полуподвальном помещении во время оккупации. Об этом сообщают в Харьковской областной прокуратуре.

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Российские захватчики подвергали людей физическому и психологическому насилию. 20 человек поместили в камеру, которая рассчитана на 4 человека. Как сообщают пострадавшие, им приходилось спать по очереди, потому что места не было.

Для запугивания, оккупанты нарисовали на стене пыточной картину где изображена на фоне латинская буква "Z", женщина с советским флагом, а позади нее - оккупант.

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В прокуратуре добавили, что сейчас устанавливаются все пострадавшие от рук военнослужащих страны-агрессора.

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Напомним, в Тернополе вернули масочный режим. Украина постепенно возвращается к карантину, но на уровне отдельных регионов.