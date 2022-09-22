Суточные потери РФ начали быстро расти

Последние два дня Генштаб сообщает о значительном росте потерь врага в сравнении с предыдущей неделей

За минувшие сутки потери российской армии составили около 400 человек убитыми. Это заметно больше, чем было в последние дни, когда фиксировалось по 150-200 убитых россиян. И только вчера потери выросли до 300 за сутки. В целом с начала вторжения Россия потеряла уже около 55 510 солдат, сообщает Генштаб ВСУ.

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Потери боевой техники в течение вчерашнего дня у россиян были следующими:

танки ‒ 9 единиц (всего за время вторжения – 2236),

боевые бронированные машины ‒ 28 единиц (всего 4776),

артиллерия – 1 единица (всего 1341),

средства противовоздушной обороны ‒ 1 единица (169),

вертолеты – 1 единица (218),

беспилотники оперативно-тактического уровня – 9 единиц (941),

крылатые ракеты ‒ 1 единица (240),

автомобили – 20 единиц (3630).

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Кроме того, с начала войны ВСУ уничтожили:

318 реактивных систем залпового огня,

253 самолета,

15 кораблей,

125 единиц специальной техники.

Отмечается, что самые тяжелые потери у врага вчера были в районе Донецка и Краматорска.

Напомним, эксперты полагают, что мобилизация в РФ не повлияет на ход войны. Приказ мобилизовать часть "подготовленного" резерва РФ в течение ближайших месяцев не создаст значительную боевую силу.

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