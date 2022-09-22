Суточные потери РФ начали быстро расти
За минувшие сутки потери российской армии составили около 400 человек убитыми. Это заметно больше, чем было в последние дни, когда фиксировалось по 150-200 убитых россиян. И только вчера потери выросли до 300 за сутки. В целом с начала вторжения Россия потеряла уже около 55 510 солдат, сообщает Генштаб ВСУ.
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Потери боевой техники в течение вчерашнего дня у россиян были следующими:
- танки ‒ 9 единиц (всего за время вторжения – 2236),
- боевые бронированные машины ‒ 28 единиц (всего 4776),
- артиллерия – 1 единица (всего 1341),
- средства противовоздушной обороны ‒ 1 единица (169),
- вертолеты – 1 единица (218),
- беспилотники оперативно-тактического уровня – 9 единиц (941),
- крылатые ракеты ‒ 1 единица (240),
- автомобили – 20 единиц (3630).
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Кроме того, с начала войны ВСУ уничтожили:
- 318 реактивных систем залпового огня,
- 253 самолета,
- 15 кораблей,
- 125 единиц специальной техники.
Отмечается, что самые тяжелые потери у врага вчера были в районе Донецка и Краматорска.
Напомним, эксперты полагают, что мобилизация в РФ не повлияет на ход войны. Приказ мобилизовать часть "подготовленного" резерва РФ в течение ближайших месяцев не создаст значительную боевую силу.
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