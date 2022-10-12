За 18 минут украинские силы сбили 4 вражеских вертолета

Украинские силы сбили по меньшей мере четыре ударных вражеских вертолета.

| Автор: Мальцева Ольга

Сегодня, 12 октября, в период с 08:40 до 08:58 на юге Украины зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил уничтожили по меньшей мере четыре ударных вертолета противника (предположительно Ка-52), которые осуществляли огневую поддержку наземных российских войск на южном направлении. Об этом сообщают в командовании Воздушных Сил ВСУ.

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"По предварительным данным один вертолет упал на освобожденной от рашистов территории, остальные - за линией фронта", - говорится в сообщении.

В командовании добавили, что боевая работа велась еще по двум вертолетам, поэтому есть большая вероятность, что количество подтвержденных сбитых вертолетов увеличится.

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Напомним, в Черном море на боевом дежурстве находится 7 корабли РФ. Два корабля РФ имеют на вооружении оперативно-тактические ракеты "Калибр" с общим залпом 16 ракет.