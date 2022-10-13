Россия атаковали Киевскую область дронами-камикадзе
Местные паблики сообщают об атаке Киевской области дронами-камикадзе - очевидцы слышали как минимум три взрыва.
Российские оккупанты в четверг утром, 13 октября, атаковали иранскими дронами-камикадзе Киевскую область. Об этом сообщает Киевская ОВА.
Прилет зафиксировали в одной из громад области.
"Есть удары по одной из громад области. Предварительно - атака дронов-камикадзе. Спасатели уже трудятся", - говорится в сообщении.
"Оставайтесь в укрытиях до отбоя тревоги. Не фиксируйте место попадания и не выкладывайте фото и видео в сети", - об этом заявил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.
Ранее сообщалось, что в результате обстрела войсками РФ Никопольского района Днепропетровской области без ног остался шестилетний ребенок.
Напомним, войска РФ обстреляли Запорожскую область. В городе Орехов и поселке Степногорск погибли семеро гражданских.
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