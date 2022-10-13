Энергосистему стабилизировали, веерных отключений не будет – Укрэнерго

Украинцев просят и дальше экономить электричество, но в целом система уже стабильна

Украинские энергетики сумели стабилизировать систему энергоснабжения во всех областях Украины, поэтому графики отключения электроэнергии сегодня применяться не будут. Об этом сообщил у себя в Facebook глава правления НЭК “Укрэнерго” Владимир Козинский.

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"Вчера вечером в Киеве, области и всем центральном регионе не применялись диспетчерские ограничения, с 19:55 были сняты ограничения в северо-восточных областях нашего государства. В течение сегодняшнего дня ни утром, ни вечером введение графиков аварийных отключений пока не планируется", – сообщил он.

По словам Козинского, специалистам "Укрэнерго" и областных энергокомпаний удалось стабилизировать энергоснабжение в масштабах всей страны. Также он отметил, что украинцы прислушались к просьбам властей и действительно стали экономнее потреблять электроэнергию.

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"Однако мы должны быть готовы к новым атакам врага. "Укрэнерго" как оператор системы передачи делает все, чтобы защитить свою инфраструктуру и быстро восстановить ее”, – заявил он.

При этом Козинский попросил украинцев и далее по возможности экономнее расходовать электроэнергию в пиковые часы – с 8 до 11 часов утра и с 17 до 23 часов вечером.

Напомним, ранее сообщалось, что РФ поразила треть энергетической инфраструктуры Украины. Украина пытается "быстро восстановить подключение к другим источникам", отметили в правительстве.

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