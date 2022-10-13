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Наводила огонь по ВСУ на Донбассе: СБУ задержала информаторку

В Донецкой области СБУ задержала информаторку, которая собирала координаты складов с боеприпасами, маршруты перемещений ВСУ и военной техники.
 |  Автор: Мальцева Ольга
Наводила огонь по ВСУ на Донбассе: СБУ задержала информаторку
Иллюстративное фото / facebook.com/SecurSerUkraine

Служба безопасности Украины задержала информаторку РФ, которая наводила огонь по ВСУ на Донбассе. Женщина была задержана в Покровском районе Донецкой области, она получила 9 лет заключения. Об этом сообщают в СБУ

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Известно, что информатор передавала сведения о расположении подразделений и передвижения техники ВСУ на Донбассе.

В суде подтверждены собранные следователями СБУ доказательства того, что женщина собирала координаты склада боеприпасов ВСУ вблизи Покровска, информацию о численности подразделения украинских сил обороны в районе, маршруты перемещения колонны бронированной техники и военного транспорта Вооруженных сил.

"Информатор приговорен к 9 годам лишения свободы и признан виновным по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боеприпасов в Украине, движение, перемещение или размещение Вооруженных Сил Украины).", - говорится в сообщении. 

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Напомним, на Харьковщине двое дорожников подорвались на мине. Под Изюмом двое мужчин подорвались на мине, выполняя работы по расчистке дорог.

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