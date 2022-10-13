В России подтвердили гибель первых мобилизованных

Пятеро оккупантов, призванных из города Коркино под Челябинском, уже ликвидированы бойцами ВСУ

В России официально признали гибель первых мобилизованных на войну против Украины. Как пишут российские СМИ, погибли пятеро мобилизованных из Челябинской области.

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"Военкомат подтвердил информацию о гибели пятерых южноуральцев, призванных из коркинского военного комиссариата", – сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

Где именно погибли эти мобилизованные, не уточняется. Чиновники уверяют, что семьи погибших захватчиков получат всю необходимую помощь – 1 млн рублей (около 15,5 тыс. долларов).

Напомним, Генштаб предоставил свежие данные о потерях врага. На текущий момент общие боевые потери противника превышают 63 800 человек.

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