РФ использует дроны-камикадзе преимущественно по зданиям: ОК "Юг"

В ОК "Юг" объяснили почему РФ использует дронов-камикадзе для ударов по инфраструктуре.

| Автор: Мальцева Ольга

Российские оккупанты используют иранские дроны-камикадзе "Shahed-136" преимущественно для ударов по зданиям и инфраструктурным объектам, ведь для атак большого скопления людей и военных позиций они малоэффективны. Об этом рассказала начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

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"Они пытаются использовать эти дроны по объектам критической инфраструктуры, хотят лишить нас воды, тепла, электричества. Это исходя из тактико-технической характеристики и назначения этих дронов-камикадзе, поскольку они срабатывают, как спички", - заявила Гуменюк.

Она добавила, что одна из трактовок "Shahed-136" в переводе означает молнию. Дроны работают как молния и попадают в объекты выводя их из строя.

"Использование их (дронов, - ред.) по позициям, по месту скопления людей не такое эффективное, поэтому они действительно адресуют их по админзданиям и объектам критической инфраструктуры", - добавила Гуменюк.

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Напомним, В Страткоме сообщили, что войска РФ нанесли удар по многоэтажке в Белгороде. Попытка обстрелять Харьков закончилась неудачей и попаданием по Белгороду.