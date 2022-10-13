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В Николаеве из-под завалов пятиэтажки достали тела двух человек

В результате ракетного обстрела РФ в Николаеве произошел обвал пятиэтажного дома. Спасатели достали из-под завалов тела двух человек.
 |  Автор: Мальцева Ольга
В Николаеве из-под завалов пятиэтажки достали тела двух человек
Скриншот / Telegram

Сегодня ночью российские войска массированно обстреляли Николаев. Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич.

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Глава Николаева добавил, что спасатели уже деблокировали тела двух погибших жителей. Это мужчина (31 год) и женщина (80 лет).

В своем Telegram он показал видео с последствиями попадания российской ракеты в жилой дом.

Сенкевич добавил, что поисково-спасательная операция еще продолжается.

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Напомним, оккупанты ударили по пятиэтажному дому в Николаеве. После часа ночи российская армия массово обстреляла областной центр, попав в жилой дом.

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