В Николаеве из-под завалов пятиэтажки достали тела двух человек
В результате ракетного обстрела РФ в Николаеве произошел обвал пятиэтажного дома. Спасатели достали из-под завалов тела двух человек.
Сегодня ночью российские войска массированно обстреляли Николаев. Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич.
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Глава Николаева добавил, что спасатели уже деблокировали тела двух погибших жителей. Это мужчина (31 год) и женщина (80 лет).
В своем Telegram он показал видео с последствиями попадания российской ракеты в жилой дом.
Сенкевич добавил, что поисково-спасательная операция еще продолжается.
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Напомним, оккупанты ударили по пятиэтажному дому в Николаеве. После часа ночи российская армия массово обстреляла областной центр, попав в жилой дом.
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