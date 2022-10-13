На Полтавщине разбилось два украинских самолета

В Полтавской области два украинских самолета потерпели крушение. Из гражданского населения никто не пострадал.

| Автор: Мальцева Ольга

В Полтавской области, 11 и 12 октября потерпели авиакатастрофу два украинских самолета. Они упали в Шишацкой общине. Об этом сообщил начальник Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин для местного издания.

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Председатель Полтавской ОВА сообщил, что в целях безопасности он не может комментировать случаи, ведь это прерогатива военного командования и именно оно должно предоставить информацию о причинах аварий и удалось ли пилотам катапультироваться.

"К сожалению, во вторник, и в среду имели авиационные катастрофы. Падали самолеты наши. Произошло это именно в Шишацкой общине. Больше информации комментировать не могу. Ждем от Министерства обороны информацию, когда получим, будем понимать, что произошло.", - сообщил Лунин.

Лунин добавил, что в результате падения самолетов никто из гражданского населения не пострадал, так же нет никаких разрушений зданий или объектов инфраструктуры.

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Напомним, в ОК "Юг" сообщили, что РФ использует дроны-камикадзе преимущественно по зданиям. В ОК "Юг" объяснили почему РФ использует дронов-камикадзе для ударов по инфраструктуре.