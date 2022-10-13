Войска РФ нанесли удар по многоэтажке в Белгороде – Стратком

Попытка обстрелять Харьков закончилась неудачей и попаданием по Белгороду

Российские войска нанесли ракетный удар по Белгороду, когда пытались обстрелять Харьков. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций ВСУ.

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“Час назад орки решили обстрелять Харьков! Но все 3 ракеты самоликвидировались во время пуска, а одна прилетела по жилому дому в Белгороде. Оператор С-300, большое спасибо от ВСУ”, – говорится в сообщении.

В социальных сетях уже разошлись многочисленные фото и видео с последствиями этого происшествия. На опубликованных кадрах видно, что попадание пришлось по верхнему техническому этажу жилой многоэтажки. При этом дом получил существенные повреждения. Российские СМИ утверждают, что никто не пострадал.

Напомним, ВСУ показали, как оккупанты заработали "премию Дарвина". Экипаж российской бронемашины решил проехать по хорошо заметному минному заграждению.

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