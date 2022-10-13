Путину все равно, кого убивать, - Подоляк о ракетном ударе в Белгороде

Михаил Подоляк прокомментировал падение российской ракеты в городе Белгород.

| Автор: Мальцева Ольга

Сегодня, 13 октября россияне хотели нанести ракетный удар по Харькову, однако ракета попала в жилой дом российского города Белгород. Об этом написал советник главы Офиса 6-го Президента Украины Михаил Подоляк в Twitter.

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"Россия хотела ударить ракетой по Харькову, но что-то пошло не так. Ракета попала в жилой дом в российском Белгороде. Думаете, будут расследования, наказаны виновные? Нет, Путину безразлично, кого убивать: украинцев или россиян.", - написал Подоляк.

Советник президента отметил, что российские пропагандисты быстро придумают фейковое объяснение этой ситуации.

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Напомним, в Страткоме сообщили, что войска РФ нанесли удар по многоэтажке в Белгороде. Попытка обстрелять Харьков закончилась неудачей и попаданием по Белгороду.