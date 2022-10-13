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Бойцы ССО показали, как уничтожили российских разведчиков

Бойцы ССО уничтожили российских разведчиков.
 |  Автор: Мальцева Ольга
Бойцы ССО показали, как уничтожили российских разведчиков
Кадр с видео / facebook.com/usofcom

Бойцы ССО Украины уничтожили нескольких российских разведчиков. Оператор одного из подразделений устроил засаду на оккупационных войск. Об этом сообщили Командование Сил специальных операций ВСУ.

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"Нескольких российских разведчиков уничтожили воины ССО Украины. Операторы одного из подразделений устроили засаду на бойцов разведывательного подразделения оккупационных войск", - говорится в сообщении. 

К публикации добавили видео, на котором показана вторая фаза специальных действий после огневого поражения авто вместе с российскими пассажирами. 

"Во время осмотра была проведена предварительная идентификация и сбор необходимых данных и доказательств причастности уничтоженных россиян к преступлениям против украинского народа.", - добавляется к сообщению. 

Где именно проводилась засада и уничтожение российского разведчика не уточняется. 

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Напомним, ВСУ показали, как оккупанты получили "премию Дарвина". Экипаж российской бронемашины решил проехать через хорошо заметное минное заграждение. 

 

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