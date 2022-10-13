Бойцы ССО показали, как уничтожили российских разведчиков
Бойцы ССО Украины уничтожили нескольких российских разведчиков. Оператор одного из подразделений устроил засаду на оккупационных войск. Об этом сообщили Командование Сил специальных операций ВСУ.
Читайте также: Украина должна восстановить границы 1991 года – Макрон
"Нескольких российских разведчиков уничтожили воины ССО Украины. Операторы одного из подразделений устроили засаду на бойцов разведывательного подразделения оккупационных войск", - говорится в сообщении.
К публикации добавили видео, на котором показана вторая фаза специальных действий после огневого поражения авто вместе с российскими пассажирами.
"Во время осмотра была проведена предварительная идентификация и сбор необходимых данных и доказательств причастности уничтоженных россиян к преступлениям против украинского народа.", - добавляется к сообщению.
Где именно проводилась засада и уничтожение российского разведчика не уточняется.
Читайте также: Стали известны подробности обстрела Киевщины дронами-камикадзе
Напомним, ВСУ показали, как оккупанты получили "премию Дарвина". Экипаж российской бронемашины решил проехать через хорошо заметное минное заграждение.