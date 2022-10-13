На Западной Украине прогремели взрывы: что известно

Известно о работе ПВО в Тернополе и Черновицкой области, а также о ракетном попадании на Львовщине.

| Автор: Мальцева Ольга

В четверг, 13 октября во время воздушной тревоги, на Западной Украине прогремели взрывы. В Тернополе, Черновицкой области и во Львовской области прогремели взрывы.

О взрывах в Черновицкой области сообщил председатель Черновицкой областной государственной администрации Руслан Запаранюк. Он сообщил, что в области работает ПВО.

"Просим всех быть в укрытиях! Над Буковиной зафиксирован пролет ракеты.Берегите себя! Черновицкая область работает ПВО, оставайтесь в укрытиях!", - написал Запаранюк.

В Тернополе также сообщают о взрывах. Председатель Тернопольской ОГА написал, что полную информацию о ситуации предоставят позже.

"Друзья, не паникуем, остаемся в укрытиях. Вся официальная информация позже.", - сообщил Труш.

Позже Труш добавил, что на Чортковщине работали силы ПВО.

"Жители Тернопольской области могли слышать взрывы. Работали силы противовоздушной обороны на Чортковщине. На место выехали специалисты. Последствия сообщу позже.", - написал Председатель Тернопольской ОГА.

Читайте также: Зеленский: Путин – это сборный образ террориста

На Львовщине стало известно о взрывах, а впоследствии и о попадании в один из военных объектов. Информацию о ракетном попадании подтвердил председатель Львовской областной военной (государственной) администрации Максим Козицкий.

"Львовщина: работала ПВО. Детали позже. Оставайтесь в укрытиях! Опасность еще продолжается.", - написал Козицкий.

Позже он добавил, что есть попадание в военный объект.

"Что известно на данный момент: попали в один из военных объектов во Львовской области. Это повторное попадание в этот объект. Уничтожено военное имущество, жертв нет. Объект в Золочевском районе. 3 ракеты, 2 попадания. 1 ракету сбили наши силы ПВО", - сообщил председатель Львовской ОГА.

Читайте также: Из-за "мести" ВСУ гауляйтер Херсонщины просит власти РФ вывезти жителей

Напомним, Сергей Гайдай сообщил, что на оккупированную Луганщину свозят мобилизованных осужденных. На Луганщину привозят мобилизованных, в большинстве это люди, которые проходили исправительные сроки.