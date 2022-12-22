Зеленский поздравил энергетиков с праздником

Глава государства поблагодарил работников энергетической сферы за самоотверженность и заверил, что Украина обязательно преодолеет мрак.

Зеленский поздравил энергетиков с профессиональным праздником и поблагодарил их за работу в условиях войны.

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"Даже если враг может временно оставить нас без света, ему все равно никогда не удастся оставить нас без стремления исправить все, починить и вернуть в норму. И в этом большая заслуга наших энергетиков. Спасибо каждому и каждой за вашу работу - круглосуточную, без перерыва, на максимуме. Вместе преодолеем любой мрак", - написал он в Telegram.

Ранее Зеленский заявил, что РФ должна должна нести ответственность. Зеленский назвал свой визит историческим для отношений США и Украины, поблагодарил за поддержку и назвал новый пакет военной помощи Украины на 1,8 млрд долларов "хорошей новостью, с которой он вернется домой".