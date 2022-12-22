Угрожала расстрелом за отказ "голосовать": в Херсоне задержали коллаборационистку

Соратница рашистов занималась организацией и проведением "референдума" на оккупированной территории.

| Автор: Мальцева Ольга

Во время стабилизационных мероприятий в Херсоне работники СБУ разоблачили вражескую пособницу, которая занималась организацией и проведением "референдума" на оккупированной территории. Об этом сообщают в СБУ.

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Женщина оказалась жительницей областного центра. После захвата города она добровольно пошла на сотрудничество с оккупантами и предложила свою помощь в войне против Украины.

За активность она получила российский паспорт и "назначение" на одну из должностей в оккупационной администрации.

"Находясь на "должности", коллаборационистка выполняла задание Москвы по организации и проведению незаконного референдума во временно захваченной части юга Украины, для этого развернула широкую агитационную кампанию в поддержку фейкового плебисцита на территории одного из районов города. Злоумышленница лично призывала людей прийти на "участки" и "проголосовать" в пользу страны-агрессора. Кроме этого, она лично обходила частные домовладения и требовала от людей поставить нужную "отметку в бюллетенях"", - говорится в сообщении.

Добавляется, что при отказе людей ставить "отметку", женщина "обращалась" к вооруженным рашистам, которые ее сопровождали. Оккупанты врывались в дома людей и угрожали расстрелом.

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После деоккупации Херсона, коллаборационистка пыталась быть незамеченной, однако ей не удалось избежать правосудия. Служба безопасности Украины разоблачила и задержала пособницу врага.

У пособницы врага был обнаружен паспорт гражданина РФ и партийный билет пророссийской партии.

СБУ задержала в Херсоне коллаборационистку из "Партии регионов" / ssu.gov.ua.jpg

"На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 5 ст.111-1 (коллаборационная деятельность, участие в организации и проведении незаконных выборов и/или референдумов на временно оккупированной территории, совершенное по сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей", - сообщили в СБУ.

СБУ задержала в Херсоне коллаборационистку из "Партии регионов" / ssu.gov.ua.jpg

Напомним, за сутки Херсонщину обстреляли 60 раз, есть погибший и раненые. Под вражеским огнем снова оказались жилые кварталы Херсона. Россияне атаковали судостроительный завод, частные и многоквартирные дома.