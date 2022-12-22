При обстреле Донбасса повреждены школа, жилые дома и ЛЭП - ОВА

В Часовоярской общине повреждены линии электропередачи, а в Константиновке в результате обстрела повреждена школа.

Из-за вражеских обстрелов на Донбассе за минувшие сутки повреждены школа, жилые дома и линии электропередачи. Об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

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"Накануне днем россияне нанесли ракетный удар по Покровску - попали на территорию предприятия. К счастью, обошлось без жертв и разрушений. На Волновахском направлении продолжаются артобстрелы Угледара - повреждены три дома, никто не пострадал", - отметил он.

Кириленко рассказал, что на Горловском направлении в результате обстрелов ранен человек и поврежден дом в Бахмуте. В Часовоярской общине повреждены линии электропередачи, а в Константиновке в результате обстрела повреждена школа.

Ранее Зеленский заявил, что РФ должна должна нести ответственность. Зеленский назвал свой визит историческим для отношений США и Украины, поблагодарил за поддержку и назвал новый пакет военной помощи Украины на 1,8 млрд долларов "хорошей новостью, с которой он вернется домой".