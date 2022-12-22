В Вашингтоне окончательно признали, что Россия должна проиграть - Подоляк
В Офисе президента заявили, что во время поездки президента Украины Владимира Зеленского в США было решено, что Россия должна проиграть, а также то, что Украина получит всю необходимую военную помощь. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
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"США окончательно зафиксировали базу:
1. Россия должна проиграть.
2. Компромиссов "территории в обмен на псевдо/мир" не будет.
3. Украина получит всю необходимую военную помощь. Максимально.
4. Истерика России "поговорите с нами" никого не интересует...", - написал Подоляк.
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Напомним, в Кремле отреагировали на визит Зеленского в США. Дмитрий Песков заявил, что на встрече не прозвучало призывов к миру.
Ранее сообщалось, о первом международном визите. Зеленский в США. Президент США Джо Байден заявил, что он должен обсудить много вопросов во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне.