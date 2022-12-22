Оккупанты из артиллерии обстреляли село на Херсоншине
В ночь на 22 декабря войска РФ нанесли удар из артиллерии по селу Станислав Херсонской области. Об этом сообщает заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.
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Сообщается, что из-за удара артиллерии оккупантов в Станиславе повреждены электросети и газопроводы. Был ранен мужчина, ему оказывается медицинская помощь. Также повреждены 10 домов местных жителей.
"Здесь уже начали ремонтные работы, люди получили материалы, чтобы максимально быстро убрать последствия повреждений", - написал Тимошенко.
Ранее Зеленский заявил, что РФ должна должна нести ответственность. Зеленский назвал свой визит историческим для отношений США и Украины, поблагодарил за поддержку и назвал новый пакет военной помощи Украины на 1,8 млрд долларов "хорошей новостью, с которой он вернется домой".