Оккупанты из артиллерии обстреляли село на Херсоншине

Из-за вражеского удара в селе повреждены электросети и газопровод. Также без крыш остались жители десяти домов.

Оккупанты оставили без крыш 10 домов в селе Станислав на Херсонщине / t.me/tymoshenko_kyrylo

В ночь на 22 декабря войска РФ нанесли удар из артиллерии по селу Станислав Херсонской области. Об этом сообщает заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

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Сообщается, что из-за удара артиллерии оккупантов в Станиславе повреждены электросети и газопроводы. Был ранен мужчина, ему оказывается медицинская помощь. Также повреждены 10 домов местных жителей.

"Здесь уже начали ремонтные работы, люди получили материалы, чтобы максимально быстро убрать последствия повреждений", - написал Тимошенко.

Ранее Зеленский заявил, что РФ должна должна нести ответственность. Зеленский назвал свой визит историческим для отношений США и Украины, поблагодарил за поддержку и назвал новый пакет военной помощи Украины на 1,8 млрд долларов "хорошей новостью, с которой он вернется домой".