В Мариуполе обнаружили более 10 тысяч новых могил - AP

Общая площадь занятая новыми могилами составляет 51 500 метров.

| Автор: Мальцева Ольга

Во временно оккупированном Мариуполе найдено 10 300 новых могил в окрестностях города. Больше всего могил находится на кладбище Старый Крым. Об этом сообщают в The Associated Press.

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По данным спутниковых снимков с начала марта по декабрь было зафиксировано расширение кладбища и подсчитано, что общая площадь, занятая новыми могилами, составляет более 51 500 квадратных метров.

Издание благодаря беспилотным летательным аппаратам и видеоматериалам проанализировали, что оккупанты использовали тяжелую технику для рытья длинных траншей, которые затем были засыпаны обратно.

"Могилы были заметны как земляные насыпи, иногда с деревянными крестами с именами и датами, но в основном с начертанными от руки номерами на небольших табличках. Некоторые могилы были обозначены более чем одним номером, что потенциально указывает на более чем один набор человеческих останков", - говорится в сообщении.

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По анализу издания было подсчитано, что на месте массовых захоронений в среднем на каждые шесть квадратных метров приходится примерно одна могила.

Напомним, оккупанты из артиллерии обстреляли село на Херсонщине. Из-за вражеского удара в селе повреждены электросети и газопровод. Также без крыш остались жители десяти домов.