Украинские военные быстро освоят ЗРК Patriot - Резников

Министр обороны Украины Алексей Резников 22 декабря провел телефонный разговор с главой Пентагона Ллойдом Остином и поблагодарил США за очередной пакет военной помощи. Об этом он сообщил в Twitter.

Читайте также: Байден рассказал о вкладе союзников в победу Украины

"Благодарен за очередной пакет помощи в области безопасности, особенно за новые возможности для защиты нашего неба от жестоких атак России. Украинские солдаты быстро освоят системы Patriot. Они неоднократно доказывали свое мастерство", - подчеркнул он.

Had a phone call with @SecDef Lloyd J. Austin III

Grateful for another package of security assistance, especially for the new capabilities to defend our skies from russia's brutal attacks.

🇺🇦 PATRIOTic soldiers will master these systems quickly.They proved their skills many times pic.twitter.com/fB9zo32q3q