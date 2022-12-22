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Украинские военные быстро освоят ЗРК Patriot - Резников

Глава Минобороны поблагодарил США за новый пакет военной помощи, который включает мощное противоракетное оружие.
Украинские военные быстро освоят ЗРК Patriot - Резников
ЗРК MIM-104 Patriot / EPA

Министр обороны Украины Алексей Резников 22 декабря провел телефонный разговор с главой Пентагона Ллойдом Остином и поблагодарил США за очередной пакет военной помощи. Об этом он сообщил в Twitter.

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"Благодарен за очередной пакет помощи в области безопасности, особенно за новые возможности для защиты нашего неба от жестоких атак России. Украинские солдаты быстро освоят системы Patriot. Они неоднократно доказывали свое мастерство", - подчеркнул он.

Ранее Зеленский заявил, что РФ должна должна нести ответственность. Зеленский назвал свой визит историческим для отношений США и Украины, поблагодарил за поддержку и назвал новый пакет военной помощи Украины на 1,8 млрд долларов "хорошей новостью, с которой он вернется домой".

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