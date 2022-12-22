Оккупанты придумали новый вид пыток над пленными - омбудсмен

Оккупанты вывозят пленных якобы на обмен, а потом говорят, что Украина отказалась от них.

| Автор: Мальцева Ольга

Украинских пленных намеренно вывозят якобы на обмен, а потом возвращают в колонию, рассказывая, что Украина отказывается их менять. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

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"Мы рассматриваем это как разновидность пыток. Подчеркиваем, что Украина не отказалась ни от одного человека, предложенного российской стороной на обмен", - сообщил Лубинец.

Он отметил, что Украина постоянно поднимает вопрос об обращении с нашими пленными на международном уровне. Благодаря этому, условия содержания в последнее время улучшились. Об этом свидетельствуют и уже возвращенные из плена.

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Напомним, в Мариуполе обнаружили более 10 тысяч новых могил. Общая площадь занятая новыми могилами составляет 51 500 метров.