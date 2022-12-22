Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

Оккупанты придумали новый вид пыток над пленными - омбудсмен

Оккупанты вывозят пленных якобы на обмен, а потом говорят, что Украина отказалась от них.
 |  Автор: Мальцева Ольга
Оккупанты придумали новый вид пыток над пленными - омбудсмен
Иллюстративное фото / ЕРА/UPG

Украинских пленных намеренно вывозят якобы на обмен, а потом возвращают в колонию, рассказывая, что Украина отказывается их менять. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. 

Читайте также: На Херсонщине оккупанты конфликтуют между собой - ЦНС

"Мы рассматриваем это как разновидность пыток. Подчеркиваем, что Украина не отказалась ни от одного человека, предложенного российской стороной на обмен", - сообщил Лубинец. 

Он отметил, что Украина постоянно поднимает вопрос об обращении с нашими пленными на международном уровне. Благодаря этому, условия содержания в последнее время улучшились. Об этом свидетельствуют и уже возвращенные из плена. 

Читайте также: В Вашингтоне окончательно признали, что Россия должна проиграть - Подоляк

Напомним, в Мариуполе обнаружили более 10 тысяч новых могил. Общая площадь занятая новыми могилами составляет 51 500 метров.

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри "Новости bigmir)net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK