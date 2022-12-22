На Херсонщине оккупанты конфликтуют между собой - ЦНС
Российские силовики и военные на Херсонском направлении конфликтуют из-за недостаточного материального обеспечения. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
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Сообщается, что напряжение нарастает между российскими военными и представителями Росгварди, ФСБ.
"Да, первые отбирают лучшие транспортные средства, которые доставляют оккупанты на временно оккупированные территории. В то же время военные получают обеспечение по остаточному принципу", - отметили в ЦНС.
Данную ситуацию, как сообщается, усугубляет негласный запрет на доставку новых транспортных средств через Крым, который ввели оккупанты.
"Такая ситуация снижает нравственное состояние россиян на левом берегу Херсонщины", - подытожили в Центре.
Ранее Зеленский заявил, что РФ должна должна нести ответственность. Зеленский назвал свой визит историческим для отношений США и Украины, поблагодарил за поддержку и назвал новый пакет военной помощи Украины на 1,8 млрд долларов "хорошей новостью, с которой он вернется домой".