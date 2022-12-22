На Херсонщине подорвался автомобиль коллаборанта Андрея Штепы - Хлань

Коллаборант был "главой" сел Любимовка и Васильевка Каховского района.

| Автор: Мальцева Ольга

Сегодня, 22 декабря в Новой Каховке, что на Херсонщине, подорвался автомобиль коллаборанта Андрея Штепы, который занимал "должность" оккупационного главы сел Любимовка и Васильевка Каховского района. Об этом сообщил советник председателя Херсонской военной администрации Сергей Хлань.

Читайте также: В РФ заявили о еще одном визите Шойгу "на передовую"

"По предварительной информации, коллаборационист, которого взорвало в Каховке в районе "девушки в шинели" (памятник в Каховке, - ред.) - это "Шнырь"", - написал Хлань.

Он добавил, что "Шнырь" - это местное прозвище гауляйтера Андрея Штепы.

Хлань добавил, что его прозвище говорит само за себя, ведь коллаборант прислуживал оккупантам торговался самогоном и наркотиками. Кроме того, Штепа сдавал украинских активистов оркам.

Читайте также: На Херсонщине оккупанты конфликтуют между собой - ЦНС

Стоит заметить, что местные каналы сообщают о том, что коллаборант скорее всего находился в автомобиле и сгорел там заживо.

Напомним, омбудсмен сообщил, что оккупанты придумали новый вид пыток над пленными. Оккупанты вывозят пленных якобы на обмен, а потом говорят, что Украина отказалась от них.