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На Херсонщине подорвался автомобиль коллаборанта Андрея Штепы - Хлань

Коллаборант был "главой" сел Любимовка и Васильевка Каховского района.
 |  Автор: Мальцева Ольга
На Херсонщине подорвался автомобиль коллаборанта Андрея Штепы - Хлань
Иллюстративное фото / ЕРА/UPG

Сегодня, 22 декабря в Новой Каховке, что на Херсонщине, подорвался автомобиль коллаборанта Андрея Штепы, который занимал "должность" оккупационного главы сел Любимовка и Васильевка Каховского района. Об этом сообщил советник председателя Херсонской военной администрации Сергей Хлань. 

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"По предварительной информации, коллаборационист, которого взорвало в Каховке в районе "девушки в шинели" (памятник в Каховке, - ред.) - это "Шнырь"", - написал Хлань. 

Он добавил, что "Шнырь" - это местное прозвище гауляйтера Андрея Штепы. 

Хлань добавил, что его прозвище говорит само за себя, ведь коллаборант прислуживал оккупантам торговался самогоном и наркотиками. Кроме того, Штепа сдавал украинских активистов оркам. 

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Стоит заметить, что местные каналы сообщают о том, что коллаборант скорее всего находился в автомобиле и сгорел там заживо. 

Напомним, омбудсмен сообщил, что оккупанты придумали новый вид пыток над пленными. Оккупанты вывозят пленных якобы на обмен, а потом говорят, что Украина отказалась от них.

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