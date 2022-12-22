В РФ заявили о еще одном визите Шойгу "на передовую"

Сергей Шойгу проверил условия размещения личного состава и военной техники в пунктах временной дислокации, утверждает Минобороны РФ.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу снова якобы проинспектировал оккупационные войска, которые принимают участие в войне против Украины. Об этом сообщает российское военное ведомство.

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"Сергей Шойгу проверил условия размещения личного состава и военной техники в пунктах временной дислокации воинских частей", – говорится в сообщении.

Сообщается, что в ходе заслушивания командиров подразделений Шойгу обратил особое внимание на организацию в полевых условиях всестороннего обеспечения войск. Также он якобы пообщался с военнослужащими группировки "на передовой".

Ранее Зеленский заявил, что РФ должна должна нести ответственность. Зеленский назвал свой визит историческим для отношений США и Украины, поблагодарил за поддержку и назвал новый пакет военной помощи Украины на 1,8 млрд долларов "хорошей новостью, с которой он вернется домой".