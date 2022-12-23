В РФ депутат решил привлечь Путина к ответственности за слово "война"

Депутат из Петербурга попросил генпрокурора проверить слова Путина на "фейки", после употребления им слова "война".

Муниципальный депутат из Петербурга Никита Юферев обратился к генпрокурору Краснову и главе МВД Колокольцеву с просьбой проверить выступление Путина на пресс-конференции. Об этом сообщает Север.Реалии.

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Юферов считает, что за слова Путина можно "привлечь к установленной законом ответственности за распространение фейков о действиях российской армии".

"За такие слова про войну осудили уже несколько тысяч человек", - заявил депутат Юферов.

До этого Путин на пресс-конференции заявил следующее:

"Наша цель - не раскручивать этот маховик военного конфликта, а, наоборот, закончить эту войну, мы к этому стремимся и будем стремиться".

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