В РФ депутат решил привлечь Путина к ответственности за слово "война"
Муниципальный депутат из Петербурга Никита Юферев обратился к генпрокурору Краснову и главе МВД Колокольцеву с просьбой проверить выступление Путина на пресс-конференции. Об этом сообщает Север.Реалии.
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Юферов считает, что за слова Путина можно "привлечь к установленной законом ответственности за распространение фейков о действиях российской армии".
"За такие слова про войну осудили уже несколько тысяч человек", - заявил депутат Юферов.
До этого Путин на пресс-конференции заявил следующее:
"Наша цель - не раскручивать этот маховик военного конфликта, а, наоборот, закончить эту войну, мы к этому стремимся и будем стремиться".
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