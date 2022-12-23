За сутки в Донецкой области из-за обстрелов погибли четверо гражданских
Два человека погибли в Часовом Яру и два - в Бахмуте, еще семь человек в области получили ранения, сообщил глава ОВА.
22 декабря оккупанты убили четверых мирных жителей Донецкой области. Об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
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Сообщается, что два человека погибли в Часовом Яру и два - в Бахмуте, еще семь человек в области получили ранения в течение суток.
Ранее в США приняли поправку о конфискации российских активов в пользу Украины. Американский Минюст теперь имеет возможность передавать доходы от арестованных активов украинскому государству.
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