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За сутки враг 61 раз обстрелял Херсонщину, есть погибший и раненые

В областном центре российские снаряды попали в образовательные заведения, частные и многоквартирные дома.
За сутки враг 61 раз обстрелял Херсонщину, есть погибший и раненые
Иллюстративное фото / Соцсети

22 декабря оккупанты 61 раз обстреляли территорию Херсонщины, используя артиллерию, РСЗО, минометы и танки. Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

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"Враг обстрелял Херсон 30 раз - били по жилым кварталам города. Российские снаряды попали в образовательные заведения, частные и многоквартирные дома. Из-за российских обстрелов за прошедшие сутки 1 человек погиб, 2 жителя Херсонщины получили ранения разной степени тяжести", - говорится в сообщении главы ОВА.

Ранее в США приняли поправку о конфискации российских активов в пользу Украины. Американский Минюст теперь имеет возможность передавать доходы от арестованных активов украинскому государству.

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