В британской разведке оценили планы Кремля по увеличению численности армии

В России хотят увеличить численность армии до 1,5 млн человек, однако пока неизвестно, когда этот уровень будет достигнут, ведь основные силы находятся под давлением Украины.

| Автор: Мальцева Ольга

Президенту России Владимиру Путину 21 декабря были представлены планы расширения российской армии примерно на 30% до 1,5 млн человек. Однако пока непонятно, когда именно этот уровень будет достигнут, ведь основные силы находятся под давлением Украины. Об этом сообщают в Министерстве обороны Великобритании.

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Сообщается, что министр обороны России Сергей Шойгу объяснил, что расширение будет включать по меньшей мере две бригады на северо-западе России, которые вырастут до дивизионной численности. Таким увеличением численности армии Шойгу ссылается на вероятную угрозу от вступления Финляндии и Швеции в НАТО.

В разведке считают, что это одно из первых свидетельств того, как Россия стремится адаптировать свои силы к долгосрочным стратегическим вызовам, возникшим в результате ее вторжения в Украину.

В Минобороны Британии отметили, что остается непонятным тот факт, где Россия должна найти новобранцев для завершения расширения армии, если ее силы находятся под беспрецедентным давлением в Украине.

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Напомним, в Британии прокомментировали покупку РФ оружия у КНДР. В Лондоне пообещали работать над тем, чтобы Северная Корея дорого заплатила за поддержку незаконной войны России в Украине.



