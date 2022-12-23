В Запорожской области россияне обстреляли 18 населенных пунктов - ОВА

Поступили 27 сообщений о разрушении домов и квартир мирных граждан и объектов инфраструктуры.

В Запорожской области за прошедшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе 18 населенных пунктов. Об этом сообщает областная военная администрация.

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Сообщается, что на Запорожском направлении ситуация за последние сутки не претерпела существенных изменений. Противник основные усилия сосредотачивает на удержании занятых рубежей.

"По сообщению ГУНП в Запорожской области за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Каменское, Полтавка, Орехов, Гуляйполе, Новоандреевка, Железнодорожное, Малиновка, Чаривное, Дорожнянка, Магдалиновка, Новоданиловка, Малая Токмачка, Ольговское, Червоне, Темировка, Плавны, Степное, Малые Щербаки", - говорится в сообщении.

Ранее в США приняли поправку о конфискации российских активов в пользу Украины. Американский Минюст теперь имеет возможность передавать доходы от арестованных активов украинскому государству.