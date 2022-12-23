Оккупанты снесли драмтеатр в Мариуполе

Оккупационные власти сравняли с землей драмтеатр в Мариуполе.

| Автор: Мальцева Ольга

Российские оккупанты полностью уничтожили Донецкий академический областной драматический театр, который находится в Мариуполе. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в Telegram.

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"Драмтеатра в Мариуполе больше нет! Российская оккупационная власть сравняла с лицом земли, некогда выдающуюся архитектурную достопримечательность города, и место, где одновременно погибли и выжили сотни людей", - говорится в сообщении.

По словам Лубинца, российские захватчики таким образом уничтожили следы своих страшных преступлений.

Видео того, как уничтожают руины театра показал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Снос руин Драматического Театра - безусловная попытка скрыть навсегда физические доказательства крупнейшего одновременного умышленного убийства украинцев россиянами с начала этой фазы войны. Оккупанты даже не скрывают своих намерений. Итак, полному демонтажу подлежит задняя и центральная часть театра, однако фронтальную оставят целой, как "основу реконструкции". То есть демонтируется только те части здания, которые доказывают бомбардировки, а не вымышленный пропагандой подрыв изнутри", - написал он.

Советник мэра напомнил, что 16 марта во время авиаудара, который нанесла Россия в театре погибло более 300 мариупольцев.

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Напомним, мэр Мелитополя сообщил, что в центре города подорвалась машина оккупантов. По информации, машиной, которую взорвали, пользовались оккупанты.



