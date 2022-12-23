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В Саратовской области подожгли военкомат - соцсети

Поджечь пытались кабинет дежурного - там нашли пластиковую бутылку с остатками бензина и, предположительно, масла.
В Саратовской области подожгли военкомат - соцсети
В России военкомат забросали "коктейлями Молотова" / t.me/bazabazon

Неизвестные бросили "коктейли Молотова" в здание военного комиссариата в селе Ивантеевка Саратовской области на улице Кооперативной. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

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Сообщается, что поджечь пытались кабинет дежурного - там была найдена пластиковая бутылка с остатками бензина и, предположительно, масла. В здании сразу вспыхнул пожар. Огонь удалось потушить до того, как он перешел на другие помещения, но кабинет сильно пострадал от огня. Полиция ищет виновных в поджоге.

Ранее в США приняли поправку о конфискации российских активов в пользу Украины. Американский Минюст теперь имеет возможность передавать доходы от арестованных активов украинскому государству.

 

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