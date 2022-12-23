Зеленский и Рютте обсудили формулу мира - ОП

Первым и ключевым практическим шагом на пути воплощения формулы станет проведение глобального саммита мира, отметил Владимир Зеленский.

Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Об этом сообщает пресс-служба Президента.

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Президент поблагодарил за неизменную и весомую поддержку, которую Нидерланды оказывают Украине для противодействия агрессии РФ.

"Помощь Нидерландов очень важна для Украины. Она усиливает нашу обороноспособность и устойчивость", – подчеркнул Зеленский.

Он также высоко оценил решение правительства Нидерландов предоставить Украине в 2023 году новый пакет помощи объемом 2,5 млрд евро, который, в частности, будет направлен на поддержку в сфере безопасности, гуманитарной сфере, а также на восстановление критической инфраструктуры. Зеленский и Рютте обменялись мнениями о дальнейших шагах по реализации украинской формулы мира. Зеленский подчеркнул, что первым и ключевым практическим шагом на пути ее воплощения станет проведение глобального саммита мира.

"Предлагаю объединить усилия наших команд, чтобы сделать формулу мира реальностью", – отметил глава государства.

Зеленский поблагодарил за активную позицию Нидерландов в вопросе возобновления справедливости в отношении преступлений, совершенных Россией в Украине.

"Ценим недавнюю резолюцию нидерландского парламента по поводу лидерской роли Нидерландов в задаче восстановления справедливости", – подчеркнул он.

Ранее в США приняли поправку о конфискации российских активов в пользу Украины. Американский Минюст теперь имеет возможность передавать доходы от арестованных активов украинскому государству